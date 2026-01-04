AKTUELNO

CRNU GORU ČEKA OPASNO NEVREME: Najavljena obilna kiša uz jak vetar - na snazi crveni meteoalarm

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/SAVA RADOVANOVIĆ (STF) ||

U Crnoj Gori će sutra na području cele zemlje biti na snazi crveni meteoalarm, a meteorolozi su najavili obilnu kišu, jak vetar i grmljavinu, javili su danas crnogorski mediji.

- U južnim oblastima biće uslova za pojavu grmljavine. U višim planinskim predelima na severu moguć je sneg ili susnežica. Mestimično se očekuju velike količine padavina. Vetar umeren do jak, ponegde i veoma jak, uglavnom južni - navodi se u saopštenju crnogorskog hidrometeorološkog zavoda.

Za Podgoricu je prognozirano oblačno i kišovito vreme, uz uslove za povremene pljuskove i grmljavinu.

