CRNU GORU ČEKA OPASNO NEVREME: Najavljena obilna kiša uz jak vetar - na snazi crveni meteoalarm

U Crnoj Gori će sutra na području cele zemlje biti na snazi crveni meteoalarm, a meteorolozi su najavili obilnu kišu, jak vetar i grmljavinu, javili su danas crnogorski mediji.

- U južnim oblastima biće uslova za pojavu grmljavine. U višim planinskim predelima na severu moguć je sneg ili susnežica. Mestimično se očekuju velike količine padavina. Vetar umeren do jak, ponegde i veoma jak, uglavnom južni - navodi se u saopštenju crnogorskog hidrometeorološkog zavoda.

Za Podgoricu je prognozirano oblačno i kišovito vreme, uz uslove za povremene pljuskove i grmljavinu.

Autor: S.M.