UŽAS U SRPSKOM KOMŠILUKU: Stablo ubilo ženu, nije joj bilo pomoći! Podlegla povredama u bolnici

Na području sarajevskog naselja Grbavica jutros je stablo bora visoko više od 10 metara palo na ženu, koja je od zadobijenih povreda preminula na Klinici urgentne medicine.

Kako su rekli iz Hitne pomoći, veliko stablo se srušilo na ženu (40). Ona je zadobila povrede glave opasne po život i prevezena je na ukazivanje pomoći, ali nažalost nije preživela.

- Bila je živa po dolasku naše ekipe koja je zaista brzo stigla na mesto nesreće. Prevezena je do KUM-a gde je nastavljena reanimacija, međutim, sa smrtnim ishodom - kazali su iz Hitne pomoći.

Podsećamo, sneg koji je pao u poslednja 24 sata širom Bosne i Hercegovine izazvao je ogromne probleme. Najviše problema je zabeleženo u saobraćaju, gde je bilo veliki broj saobraćajnih nesreća, kao i obustava javnog prevoza.

Građani su se takođe žalili na neočišćene i neprohodne puteve. Ogorčeni građani uputili su kritike nadležnim komunalnim službama jer, kako tvrde, trotoari i putevi nisu očišćeni tokom noći iako je sneg prestao padati.

Iz komunalnog preduzeća RAD, koje deluje na području četiri gradske opštine, juče je saopšteno da su na terenu 33 vozila zimske službe koja kontinuirano rade na čišćenju i održavanju saobraćajnica i 80 radnika na ručnom čišćenju, piše "Klix".

Autor: S.M.