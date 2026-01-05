DRAMA U CRNOJ GORI! Voda stigla do kuća, meštani morali da napuste kuće: Ovde je najkritičnije

Poplavljeni su skoro svi manji mostovi, saobraćaj je prekinut. Poplavio je most u mestu Dobre Polje, na Moravici put manastira Ždrebaonik, u Spužu na dve lokacije su poplavljeni mostovi i saobraćanje je prekinuto

Vodostaj reke Zete je porastao i u nekoliko naselja voda je došla do kuća. Meštani su bili primorani da napuste domove.

"U Pažićima je voda došla do kuća. Meštani su sve sami završili na vreme, pre nego što je počelo, napustili su domove. Sad nas je jedna porodica zvala, voda im je blizu kuće, dolaze za pesak kako bi pokušali da spreče da im kuća poplavi", kazali su iz Službe zaštite i spašavanja Danilovgrad.

Ističu da je trenutno ugroženo četiri - pet kuća, koje su prve do reke Zete.

Kritično je i u mestu Bogićevići.

"U Bogićevićima dve - tri kuće su ugrožene. Te kuće su i ranije plavile, ali odavno nije bilo poplava. Danas je voda nenormalno brzo stigla do kuća", kazali su iz Službe zaštite i spašavanja.

Dodaju da je poplavljen veliki broj manjih mostova.

"Poplavljeni su skoro svi manji mostovi, saobraćaj je prekinut. Poplavio je most u mestu Dobre Polje, na Moravici put manastira Ždrebaonik, u Spužu na dve lokacije su poplavljeni mostovi i saobraćanje je prekinuto.... Iz Pričalja i most je potopljen", kazali su iz Službe zaštite i spašavanja.

Autor: D.Bošković