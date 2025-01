Italiju pogodilo JAKO NEVREME: Delovi Firence poplavljeni, naređena hitna evakuacija!

Nevreme je ponovo pogodilo italijanske provincije Toskanu i Liguriju, a delovi Firence su poplavljeni, prenose danas italijanski mediji.

Kako je saopštila lokalna policija, najviše su pogođene četvrti Oltrarno i Galuco, prenela je agencija Ansa.

Nevreme je nanelo štete i u Liguriji, posebno u Đenovi gde se obrušio zid zgrade, pa su intervenisali vatrogasci koji su pretražili teren da provere ima li zatrpanih.

🚨 Severe Weather Strikes Italy 🇮🇹



Entella River in Chiavari overflowed at 19:00, flooding floodplain areas due to heavy rainfall



Campo Imperatore on Gran Sasso faced a #windstorm, with gusts exceeding 100 km/h#Italy #entella #StormHour #gransasso TURNED ON THE WATER | Google pic.twitter.com/YSeoWdpRMp