'TUTNJALO JE KAO UDAR GROMA' Jak zemljotres pogodio Hrvatsku: Tlo se treslo u blizini ovog grada

Zemljotres jačine 3,1 stepen po Rihterovoj skali zabeležen je 11 kilometara jugoistočno od Senja u utorak u 15 časova i 36 minuta, saopštila je Seizmološka služba Republike Hrvatske.

Intenzitet potresa u epicentru procenjen je na IV stepen EMS skale, naveli su seizmolozi.

Kako je saopštila Uprava za vanredne situacije, Županijski centar 112 Gospić primio je dve prijave koje su se odnosile na zemljotres.

"Tutnjava se čula kao udar groma"

O zemljotresu se oglasio i Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC), kom je potres takođe prijavljen.

"Tutnjava se čula kao udar groma", "kratko je trajalo, ali se prilično osetilo", neki su od komentara građana.

Autor: D.Bošković