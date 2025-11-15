TRESLO SE TLO: Jak zemljotres pogodio Čile

Zemljotres magnitude 5,2 stepena po Rihterovoj skali zabeležen je u subotu, 15. novembra 2025. godine u 17,45 časova, na području Čilea, jućno od grada Kokimbo.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine -30.572 i dužine -71.5908.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 14 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Autor: Iva Besarabić