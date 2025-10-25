Jak zemljotres na jugu Italije: Nadležne službe prate situaciju

Zemljotres magnitude 4 stepena po Rihterovoj skali zabeležen je danas u subotu, 25. oktobra 2025. godine u 21,49 časova, na području južne Italije.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 40.9552 i dužine 14.8105, stočno od Napulja, nedaleko od Avelina.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 14.1 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Autor: Marija Radić