SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO ČILE: Nadležne službe prate situaciju

Zemljotres magnitude 5,8 stepeni po Rihterovoj skali zabeležen je u ponedeljak, 3. novembra 2025. godine u 16,51 časova, na području Čilea, nedaleko od obale Atakame.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine -27.404 i dužine -71.4835.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 12 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

