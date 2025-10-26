AKTUELNO

Svet

Snažan zemljotres pogodio Indoneziju

Izvor: Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Slamet Riyadi ||

Zemljotres magnitude 6,2 stepena po rihterovoj skali zabeležen je danas u nedelju, 26. oktobra 2025. godine u 18,04 časova, na području Timora u Indoneziji.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine -9.348 i dužine 123.8519.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 89 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Autor: Marija Radić

#Indonezija

#Zemljotres

#epicentar

#potres

#timor

POVEZANE VESTI

Svet

ZEMLJOTRES POGODIO GRČKU: Treslo se tlo na jugu

Svet

Jak zemljotres pogodio Indoneziju: Nadležne službe prate situaciju

Svet

SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO TURSKU! Treslo se tlo severno od Izmira jačinom 4,1 Rihter

Svet

Jak zemljotres na jugu Italije: Nadležne službe prate situaciju

Svet

TRESLO SE TLO: Zemljotres pogodio jug Grčke

Region

ZEMLJOTRES POGODIO ALBANIJU: Nadležne službe prate situaciju, poznato da li ima povređenih