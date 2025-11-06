AKTUELNO

Svet

TRESLO SE TLO: Jak zemljotres u Turskoj, severno od Izmira

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Pixabay.com ||

Zemljotres magnitude 4,5 stepeni po Rihterovoj skali zabeležen je u četvrtak, 6. novembra 2025. godine u 17,15 časova, na području zapadnog dela Turske.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 39.24 i dužine 28.2 severno od Izmira.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 9 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Autor: Iva Besarabić

#Izmir

#Rihterova skala

#Turska

#Zemljotres

#tlo

POVEZANE VESTI

Svet

SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO TURSKU! Treslo se tlo severno od Izmira jačinom 4,1 Rihter

Svet

Zemljotres pogodio Tursku: Potres severno od Izmira, nema povređenih

Vesti

Jak zemljotres u Turskoj

Svet

Zemljotres u zapadnom delu Turske

Svet

ZEMLJOTRES POGODIO GRČKU: Treslo se tlo na jugu

Svet

TRESLO SE TLO: Zemljotres pogodio jug Grčke