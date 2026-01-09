Poznat identitet mladića čije je telo pronađeno u džaku u koritu reke u Šekularu

Identitet mladića čije telo je pre petnaest dana pronađeno u beranskom selu Šekular je K. I. A. (25) i državljanin Dagestana, odnosno Ruske Federacije, potvrdilo je za portal RTCG više sagovornika.

Policija i tužilaštvo u Bijelom Polju zvanično se nisu oglasili o ovom slučaju.

“Mladić je radio kod jednog meštanina koji je, nakon dugog odsustva i bavljenja ugostiteljstvom na primorju, pre dve-tri godine napravio hotel u svom rodnom selu. Da li je bio u njegovom obezbeđenju, ili je radio neke druge poslove, za sada se još ne zna”, kazao je jedan od sagovornika portala.

Ovime su prekinute spekulacije koje su se “raspredale” po kafanama i unosile zebnju među stanovnicima Berana, a prema nezvaničnim informacijama, nekoliko osoba je u bekstvu i za njima se intenzivno traga.

Beživotno telo mlađeg muškarca, koje se nalazilo u džaku, pronađeno je 26. decembra.

Meštani Šekulara portalu su ispričali da je vreća primećana dosta ranije na obali malene reke, ali da su stanovnici koji su tuda svakodnevno prolazili, mislili da je neko bacio otpad.

“Ne znam kako, ali iz vreće su izvirile posle izvesnog vremena noge, i tada je alarmirana policija. Dok oni nisu došli, niko ništa nije dirao. Tu su bili razni profili stručnjaka za kriminal i dugo je obavljan uviđaj na mestu gde je telo pronađeno, a potom odneto na obdukciju”, kazao jedan od stanovnika Šekulara.

On je dodao da je ono što su mogli primetiti za vreme uviđaja da su ruke bile vezane, što je nesumnjivo ukazivalo na nasilnu smrt.

Šekular je geografski vrlo širok prostor koji obuhvata oko deset sela. Mesto gde je pronađeno telo udaljeno je od Berana 18 kilometara.

U spekulativnim verzijama događaja koje su se prepričavale po kafanama ubistvo je povezivano sa švercom, trgovnom ljudima, i ko zna sa čim sve nije. Istina je da tuda vode švercerske rute.

Meštani Šekulara su, međutim, slučaj od početka povezivali sa hotelom koji je izgrađen u njihovom selu i sa time da su tokom prošlog i ovog leta primećivali veću frekvenciju ljudi nego što je to obično u ovom kraju.

Oni su u startu odbacivali mogućnost da se radilo o ratu klanova, jer je, kako su pričali, Šekular toliko razuđen i ima toliko broj pećina da bi se telo moglo sakriti da se nikada ne otkrije.

“Upravo to da je telo ostavljeno tu kuda se prolazi svakodnevno govorilo je u prilog tome da se ne radi o organizovanom kriminalu”, kazao je jedan od sagovornika portala.

Od kada je mladi Dagestanac boravio u Crnoj Gori, nije poznato, ali se na ličnoj karti može videti da je izdata u Rusiji u leto 2024. godine. Prema podacima iz ličnih dokumenata ubijeni K.I.A. ovog meseca je trebalo da napuni 26 godina.

Činjenica da je iz policije Portalu RTCG pre dva dana rečeno da ne mogu ništa da kažu dok ne “zaokruže slučaj”, govori u prilog tome da se na rasvetljavanju svih okolnosti vrlo ozbiljno radi, kao i da se sasvim verovatno već zna dosta informacija, ali da se u cilju uspešnog okončanja istrage ništa ne saopštava.

Autor: Iva Besarabić