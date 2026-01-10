Varaždinska policija traži nesvakidašnjeg lopova: Da li je moguće da je od svega što je mogao ukrao baš ovo?

AKTUELNO

Nepoznati lopov izvršio je nesvakidašnju krađu u prodavnici, saopštila je varaždinska policija.

Kako su naveli u svom saopštenju, lopov je iz prodavnice u Novom Marofu ukrao veliku količinu četkica za zube!

I samo to, ništa drugo.

"U četvrtak oko 14 sati nepoznati je počinilac iz trgovine u Novom Marofu otuđio nekoliko desetina četkica za zube u vrednosti od oko 270 evra."

"Policijski službenici nastavljaju rad na otkrivanju počinioca ovog krivičnog dela", kratko su saopštili iz varaždinske Policijske uprave u petak, prenosi Danica.hr.

S obzirom na prosečne cene četkica za zube ovih dana u trgovačkim lancima, čini se kako je pasionirani "zubočetkač" ukrao otprilike stotinu tih svakodnevnih higijenskih pomagala, zaključuje taj portal.

