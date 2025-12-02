AKTUELNO

ČASNA SESTRA U ZAGREBU PRIJAVILA DA JE NAPAO MUŠKARAC: Međutim, ono se kasnije ispostavio istinom, malo kome je bilo jasno

Izvor: Pink.rs/Beta, Foto: Beta AP/ Damir Senčar ||

Hrvatska policija saopštila je danas da časna sestra, koja je tvrdila da je na ulici u Zagrebu napao nepoznati muškarac, nije bila žrtva napada, već da je sama sebi nanela povredu nožem.

Zbog lažnog prijavljivanja, protiv 35-godišnjakinje će biti podneta krivična prijava.

Slučaj se našao u fokusu javnosti pošto je časna sestra prijavila da je nepoznati počinitelj na ulici u Zagrebu napao i povredio nožem, a u bolnici su joj utvrđene lakše povrede. Događaj je ranije osudio gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević koji je tražio hitno rasvetljavanje slučaja.

Pre završetka istrage, nekoliko desničarskih aktivista tvrdilo je na društvenim mrežama da je napadač migrant i da je reč o islamskom terorizmu.

Zagrebačka policija danas je, međutim, saopštila da je opsežnim kriminalističkim istraživanjem utvrdila da je žena sama sebe povredila nožem koji je ranije kupila. Potom je lažno prijavila krivično delo da bi policiju dovela u zabludu, iako je znala da je lažno prijavljivanje krivično delo.

Ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović izjavio je danas da policija nije preuranjeno izlazila s informacijama i zaključcima o tom događaju "iz odgovornosti prema istini i uključenoj osobi".

"U vremenu sve učestalijih dezinformacija i brzih osuda, takav pristup je vredan poštovanja i preduslov očuvanja poverenja u institucije i medije", rekao je Božinović novinarima u Zagrebu.

On je dodao da je većina medija pokazala profesionalnost.

Autor: S.M.

