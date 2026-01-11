Slavonsko selo je oaza blizanaca: Kroz istoriju su se ovde rodila 304 para blizanaca, i mi smo deo toga

Karlo i Matej Rašić (23) iz župe Klakar kraj Slavonskog Broda su jednojajčani blizanci. U njihovom kraju rađa se tri i po puta više blizanaca od svetskog proseka. Prvi zabeleženi blizanci rođeni su još 1707. godine, a neke porodice imaju i po dva para blizanaca.

- Naše tetke i danas ne znaju ko je ko. U školi smo često jedan odgovarao umesto drugog jer učiteljice nisu mogle da nas razlikuju - priča Karlo.

Matej dodaje:

- Pre smo se stalno tukli, ali to nije bilo ozbiljno. Sad kad smo odrasli, toga nema. Volimo istu muziku, istu hranu, nosimo sličnu odeću. Kad je jedan imao problem sa zubima ili krajnicima, isti problem bi imao i drugi. Sve što jedan oseća, boli i drugog - ističe Matej.

Fenomen blizanaca u Klakaru i Bebrinama

U selima Klakar, Gornja i Donja Bebrina, blizanci se rađaju jedan na 30 porođaja, dok je svetski prosek jedan par na 100 porođaja.

Kroničar Mato Blaževac Pajkov istražio je župne knjige i utvrdio da je od 1701. do danas rođeno 304 para blizanaca i šest trojki. Svoje podatke pretočio je u knjigu Blizanci i trojci u župi Klakar.

- Prvi blizanci kršteni su 1707. u Gornjoj Bebrini, 1721. u Donjoj Bebrini i 1728. u Klakaru. Zabeležio sam i porodice koje su blizance rađale dva ili tri puta - navodi Blaževac.

Fenomen se objašnjava kombinacijom genetike i tradicije sklapanja brakova unutar sela, ali ima i izuzetaka: žene iz drugih sela takođe su rađale blizance. Neki meštani veruju da je to Božja volja ili uticaj prirodnih faktora poput vode i blata iz lokalne bare Dvorina.

Blizanci danas

Karlo i Matej ističu da je život blizanaca poseban: od identičnog izgleda do istih navika i interesa. Matej se nedavno oženio, što je za Karla bio posebno emotivan trenutak.

- Lepo je imati brata ili sestru, a još lepše ako je to blizanac - kaže Karlo.

I pored demografskog čuda, sela Klakar i Bebrine suočavaju se sa izazovima današnjice, pre svega iseljavanjem mladih, ali meštani se šale da blizanci “popravljaju prosek”.

Autor: S.M.