ŠIRI SE ŠUGA U BLIZINI SRBIJE: Prijavljeni prvi slučajevi jezive zaraze - Ovo su SIMPTOMI

U Dubrovniku su potvrđeni slučajevi šuge, zarazne kožne bolesti koju izaziva grinja Sarcoptes scabiei, saopštile su zdravstvene vlasti.
Bolest se lako prenosi bliskim kontaktom, zbog čega se posebno upozorava na oprez u kolektivnim sredinama poput vrtića i škola.
Prema trenutno dostupnim informacijama, u dubrovačkim vrtićima zasad nema zabeleženih slučajeva, ali su roditelji blagovremeno obavešteni kako bi se sprečilo eventualno širenje infekcije.
U Hrvatskoj se godišnje prijavi manje od 1.000 slučajeva šuge, dok se u Dubrovačko-neretvanskoj županiji godišnje beleži između 50 i 100 obolelih.
Simptomi i lečenje
Najčešći simptomi šuge su jak svrab, crvenilo i osip na koži, kao i sitni kanali koje grinja stvara ispod površine kože. Kod dece se infekcija ponekad može proširiti na teme, lice i dlanove.
Lečenje se sprovodi lokalnim ili oralnim terapijama, najčešće preparatima na bazi permetrina ili ivermektina. Uz terapiju, neophodne su i stroge higijenske mere – pranje odeće, posteljine i peškira na visokim temperaturama, temeljno čišćenje prostora i dezinfekcija predmeta koji se ne mogu prati.
Stručnjaci naglašavaju da je važno da se istovremeno leče svi članovi domaćinstva i bliski kontakti, kako bi se sprečila ponovna infekcija.
Apel građanima
Zdravstvene službe poručuju da je prognoza za zdrave osobe veoma dobra ukoliko se bolest prepozna na vreme i pravilno leči, te pozivaju građane da se odmah obrate lekaru ukoliko primete simptome i da se pridržavaju svih preporučenih mera.
Autor: Iva Besarabić