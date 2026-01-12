ŠIRI SE ŠUGA U BLIZINI SRBIJE: Prijavljeni prvi slučajevi jezive zaraze - Ovo su SIMPTOMI

U Dubrovniku su potvrđeni slučajevi šuge, zarazne kožne bolesti koju izaziva grinja Sarcoptes scabiei, saopštile su zdravstvene vlasti.

Bolest se lako prenosi bliskim kontaktom, zbog čega se posebno upozorava na oprez u kolektivnim sredinama poput vrtića i škola.

Prema trenutno dostupnim informacijama, u dubrovačkim vrtićima zasad nema zabeleženih slučajeva, ali su roditelji blagovremeno obavešteni kako bi se sprečilo eventualno širenje infekcije.

U Hrvatskoj se godišnje prijavi manje od 1.000 slučajeva šuge, dok se u Dubrovačko-neretvanskoj županiji godišnje beleži između 50 i 100 obolelih.

Simptomi i lečenje

Najčešći simptomi šuge su jak svrab, crvenilo i osip na koži, kao i sitni kanali koje grinja stvara ispod površine kože. Kod dece se infekcija ponekad može proširiti na teme, lice i dlanove.

Lečenje se sprovodi lokalnim ili oralnim terapijama, najčešće preparatima na bazi permetrina ili ivermektina. Uz terapiju, neophodne su i stroge higijenske mere – pranje odeće, posteljine i peškira na visokim temperaturama, temeljno čišćenje prostora i dezinfekcija predmeta koji se ne mogu prati.

Stručnjaci naglašavaju da je važno da se istovremeno leče svi članovi domaćinstva i bliski kontakti, kako bi se sprečila ponovna infekcija.

Apel građanima

Zdravstvene službe poručuju da je prognoza za zdrave osobe veoma dobra ukoliko se bolest prepozna na vreme i pravilno leči, te pozivaju građane da se odmah obrate lekaru ukoliko primete simptome i da se pridržavaju svih preporučenih mera.

Autor: Iva Besarabić