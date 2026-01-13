TRAGIČNA PRIČA NA GRANICI SA SRBIJOM: Bračni par se smrznuo od hladnoće, a razlog je jako tužan

Muškarac, koji je imao zdravstvene probleme, preminuo je nekoliko sati nakon što su spasilačke službe pronašle njega i njegovu suprugu

Tragedija je potresla komšiluk nakon što je dvoje penzionera pronađeno smrznuto u njihovom domu u Temišvaru. Nesrećni par se smrzao nakon što su isključili grejanje kako bi uštedeli.

Nesrećni čovek je preminuo od posledica smrzavanja, dok je žena za dlaku izbegla smrt.

Kako prenose lokalni mediji u Rumuniji, u pitanju su supružnici stari 65 i 56 godina. Muškarac, koji je imao zdravstvene probleme, preminuo je nekoliko sati nakon što su spasilačke službe pronašle njega i njegovu suprugu.

Nesrećni par živeo je u teškim uslovima, a kako bi uštedeli novac, odlučili su da isključe grejanje. Kada su komšije primetile da ih nema neko vreme i da se ne javljaju na telefon, pozvali su policiju.

Na lice mesta su brzo poslate i službe Hitne pomoći, ali je bračni par odbio transport u bolnicu. Nekoliko sati kasnije saznalo se da je muškarac preminuo od posledica smrzavanja. Nesrećnu ženu zbrinula je njena sestra.

Te noći izmerene su temperature od -15 stepeni.

"Dana 12. januara, oko 15.20 časova, stanicu u Temišvaru pozvala je jedna sugrađanka, koja je rekla da se njene starije komšije ne javljaju na telefon. Kada su naše ekipe stigle na lice mesta, pronašle su dvoje starijih ljudi u stanju hipomtermije.

Medicinska pomoć ukazana im je na licu mesta, pošto su odbili dalji transport u zdravstvenu ustanovu. Kasnije istog dana, oko 21.30 časova, javljeno nam je da je muškarac preminuo.

Pokrenuta je istrag zbog ubistva iz nehata", naveli su iz policije.

Autor: D.Bošković