'TRAJE POTERA ZA OPASNOM ŽIVOTINJOM' Drama u Podgorici, policija na nogama: Poslednji put viđen u blizini hotela, nastala PANIKA (FOTO)

Komunalna policija tragala je danas za odbeglim mešancem vuka i psa, odnosno "vučijim psom" koji je nestao u podgoričkom naselju Tološi, saopšteno je Portalu RTCG iz Komunalne.

A pomenutu životinju, su prema poslednjim informacijama, uhvatili zaposleni podgoričkog Skloništa za napuštene životinje.

Naime, najpre se pojavila vest da u Podgorici traje potera za "opasnom životinjom".

"U Podgorici, u Tološima je odbegao hibrid vuka i psa. Poslednji put viđen u blizini hotela Perla. Nadležni rade na hvatanju", napisao je građanski aktivista Aleksandar Dragićević na Fejsbuku.

S druge strane, na FB stranici Podgorički vremeplov objavljene su fotografije i snimci te životinje koja slobodno šeta Dalmatinskom ulicom. Tvrde da su prijavili policiji.

"Na području Dalmatinske i Slovačke ulice od jutros luta životinja za koju građani nisu sigurni da li je u pitanju šakal, kojot ili vuk. Slučaj je prijavljen policiji, ali za sada nema zvanične reakcije niti informacija", napisali su na Podgoričkom vremeplovu.

Nastao ukrštanjem vuka i psa

Inače, kako pišu tamošnji mediji ovaj ljubimac, nastao je ukrštanjem vuka i psa.

Dok se u nekim državama propisi ne bave posebno ovom vrstom mešanaca, ima onih u kojima su takva ukrštanja i držanje takvih životinja zabranjeni, kao i onih gde se tretiraju kao "opasni psi" zajedno sa, na primer, pitbulovima.

Prema poslednjim informacijama koje je preneo portal "Vijesti, zaposleni podgoričkog Skloništa za napuštene životinje uhvatili su životinju, za koju su građani tvrdili da je vuk, a koja je primećena u naselju Blok 9.

To je "Vijestima" kazala Maša Jovanović, rukovoditeljka Skloništa.

Autor: Iva Besarabić