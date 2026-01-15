'PRETVORIO BIH TE U MLEVENO MESO DA MI NISI OTAC' Porodično nasilje u Danilovgradu: Muškarac kažnjen sa 30 dana zatvora zbog pretnji roditelju

Sud za prekršaje u Podgorici osudio je J. V. iz Danilovgrada na 30 dana zatvora zbog nasilja u porodici. U dva navrata pretio je ocu i demolirao imovinu, a u jednom slučaju bio je teško alkoholisan.

Sud za prekršaje u Podgorici, Odeljenje u Danilovgradu, kaznio je J. V. sa 30 dana zatvora zbog počinjenih prekršaja iz oblasti Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.

To je „Vijestima“ kazala portparolka tog suda, sutkinja Ana Bokan.

J. V. je 12. januara ove godine, u porodičnoj kući u Danilovgradu, oštetio imovinu i pretio napadom ocu, na način što je, dok se nalazio u dnevnom boravku, udario šakom o drveni klub sto na kojem se nalazilo staklo, koje je od siline udarca puklo, te ocu pretio rečima: „pretvorio bih te u mleveno meso da mi nisi otac“, a zatim otišao u kuhinju i prevrnuo krevet na pod.

Te radnje su kod oštećenog izazvale osećaj uznemirenosti i nesigurnosti.

Nadalje, J. V. je 14. januara ove godine, takođe u porodičnoj kući, pokušao da ošteti imovinu svog oca, na način što je, dok se nalazio u dnevnom boravku, u alkoholisanom stanju, sa 2,5 promila alkohola u organizmu, udario sa obe šake o drveni klub sto, a zatim isti prevrnuo u pravcu TV komode, što je kod oštećenog izazvalo osećaj uznemirenosti i nesigurnosti.

Imajući u vidu da je okrivljeni kažnjen za teži prekršaj iz oblasti Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, te da postoji osnovana sumnja od ponavljanja prekršaja, on je upućen odmah na izdržavanje kazne zatvora, pre pravosnažnosti rešenja.

Autor: D.Bošković