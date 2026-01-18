Drama kod Mojkovca! Kombijem preprečio prugu

Muškarac S.K. je juče kombi vozilom došao do mesta Bistrice u opštini Mojkovac i preprečio prugu.

Ovo vozilo i pripadajuće registarske oznake su oduzete, prenosi Dan.

- Osim toga, zbog same radnje izvršenja - ostavljanje vozila kao prepreka na mestu gde se ugrožava bezbednost drugih, u posebnoj ocjeni državni tužilac će cijeniti elemente krivičnog dela, dok će biti preduzete sve neophodne radnje u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti ovoga događaja gde će bez obzira na ishod pravne kvalifikacije ovo lice biti procesuirano u skladu sa zakonom - dodali su iz Uprave policije.

Autor: S.M.