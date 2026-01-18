AKTUELNO

Region

Drama kod Mojkovca! Kombijem preprečio prugu

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Tanjug/Infrastruktura železnice Srbije ||

Muškarac S.K. je juče kombi vozilom došao do mesta Bistrice u opštini Mojkovac i preprečio prugu.

Ovo vozilo i pripadajuće registarske oznake su oduzete, prenosi Dan.

- Osim toga, zbog same radnje izvršenja - ostavljanje vozila kao prepreka na mestu gde se ugrožava bezbednost drugih, u posebnoj ocjeni državni tužilac će cijeniti elemente krivičnog dela, dok će biti preduzete sve neophodne radnje u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti ovoga događaja gde će bez obzira na ishod pravne kvalifikacije ovo lice biti procesuirano u skladu sa zakonom - dodali su iz Uprave policije.

Autor: S.M.

#Mojkovac

#Pruga

#Voz

#kombi

#obustava

POVEZANE VESTI

Region

Tragičan događaj na Tari: Pronađena tela dvojice mladića u reci, lekari mogli samo da konstatuju smrt

Hronika

OVO JE ŽENA UBIJENA KOD BEČEJA Muž joj je nož zario u grudi, pa pokušao da pobegne

Hronika

DRAMA NA MOSTU BEŠKA: Kombi se zakucao u auto sa bebom i dvoje male dece, ovo su novi detalji saobraćajke (VIDEO)

Hronika

TRAGEDIJA NA DRINI: Utopio se muškarac kod Loznice, u toku potraga za telom

Politika

BLOKIRALI PRUGU I ŽELE DA IZAZOVU RAT SA POLICIJOM 'Stojimo ovde i čekamo ih' (VIDEO)

Hronika

KRVAVI PORODIČNi INCIDENT U KRNJAČI: Ćerka se posvađala sa ocem, pa uzela nož i UBOLA GA U STOMAK