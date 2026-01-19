AKTUELNO

IZABRANA NOVA VLADA REPUBLIKE SRPSKE, MINIĆ PONOVO NA ČELU Stari-novi premijer poručio da se ovim 'potvrđuje politička odgovornost i stabilnost' u Banjaluci

Izvor: RTRS, Foto: Tanjug ||

Izabrana nova vlada Republike Srpske, Savo Minić ponovo premijer, u njegovom kabinetu pet novih ministara

Republika Srpska (RS) dobila je novu vladu nakon što je Narodna skupština Republike Srpske sinoć na posebnoj sednici izabrala za premijera Savu Minića i dala podršku njegovom kabinetu.

- Izbor nove vlade deo je političkog procesa zrelo i odgovorno planiranog, kojim se potvrđuje politička odgovornost i stabilnost - poručio je premijer Minić.

U novoj vladi RS u odnosu na prošlu, koju je takođe vodio Minić, nalazi se i pet novih ministara.

Resor rada i boračko-invalidske zaštite vodiće predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Radan Ostojić.


Za ministra za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje izabran je bivši dekan Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu Draga Mastilović, za ministra privrede i preduzetništva Radenko Bubić, za ministra porodice, omladine i sporta Irena Ignjatović, a za ministra trgovine i turizma Nedžad Ned Puhovac.

U Vladi Srpske ostaju ministarka finansija Republike Srpske Zora Vidović, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović, ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić, ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić, ministar prosvete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Bojan Vipotnik, ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić, ministar pravde Republike Srpskoj, Goran Selak, ministarka uprave i lokalne samouprave Republike Srpskoj Senka Јujić.

Autor: D.Bošković

#Republika Srpska

#savo minic

#vlad

