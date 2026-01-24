AKTUELNO

Njih Rama odvali od batina svaki put, a EU ćuti - Divljanje isped vlade Albanije, policija ih razbila: Zapad okrenuo glavu (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Hameraldi Agolli ||

Veliki protest opozicione Partije Demokratike (PD) održan je danas u Tirani ispred sedišta Vlade, a demonstracije su tokom večeri eskalirale u nemire nakon što su pojedini učesnici bacali Molotovljeve koktele i petarde prema zgradi vlade.

Policija je uz pomoć vodenih topova i suzavca rasterala masu, prenose lokalni izvori.

Prema objavljenim izveštajima, protest je započeo kao nacionalna demonstracija PD, na kojoj su organizatori tražili ostavku premijera i formiranje tehničke vlade i ponovne izbore, nakon optužbi za manipulacije na parlamentarnim izborima. Za obezbeđivanje skupa angažovano je više od 1.350 policijskih službenika, a vlasti su najavile i zatvaranje saobraćajnica u centralnim delovima grada radi sigurnosti.

Foto: Tanjug AP/Hameraldi Agolli

Nakon više sati napetosti, došlo je do okršaja između grupe demonstranata koji su bacali zapaljive naprave i bezbednosnih snaga. Policijski kordoni su bili probijeni u nekim delovima, što je dovelo do upotrebe suzavca i vodenih topova kako bi se masa razbila i rasterala sa glavnog trga.

Do sada nije prijavljeno da ima ozbiljnije povređenih, a nema ni potvrđenih podataka o hapšenjima. Ambasada Sjedinjenih Država u Tirani savetovala je američke građane da izbegavaju područje protesta zbog rizika od nasilja.

Foto: Tanjug AP/Hameraldi Agolli

Protesti su održani u atmosferi političkih tenzija u Albaniji, gde se opozicija već duže vreme zalaže za smenu vlade zbog navodnih izbornih neregularnosti i korupcije.

