PRONAĐENO ŽENSKO TELO U SAVI! Pored unesrećene osobe, pronašli i automobil u vodi

U toku je policijska istraga i dalji rad kako bi se utvrdili detalji smrti nesrećne žene i sve okolnosti ovog događaja

Danas, oko 15 sati u mestu Uštica u Hrvatskoj, u reci Savi, ronioci ATJ Lučko pronašli su beživotno telo žene.

Ronioci su osim tela pronašli i automobil, saopštila je Policijska uprava Sisak-Moslava. Mesto na kom je otkriveno telo žene nalazi se u Sisačko-moslavačkoj županiji, u sastavu opštine Jasenovac.

U toku je policijska istraga i dalji rad kako bi se utvrdili detalji smrti nesrećne žene i sve okolnosti ovog događaja, dodali su u sisačkoj Poliicjskoj upravi.



Autor: Jovana Nerić