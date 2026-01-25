AKTUELNO

Region

PRONAĐENO ŽENSKO TELO U SAVI! Pored unesrećene osobe, pronašli i automobil u vodi

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Foto/Facebook.com/HrvatskiCrvenikriz.CroatianRedCross ||

U toku je policijska istraga i dalji rad kako bi se utvrdili detalji smrti nesrećne žene i sve okolnosti ovog događaja

Danas, oko 15 sati u mestu Uštica u Hrvatskoj, u reci Savi, ronioci ATJ Lučko pronašli su beživotno telo žene.

Ronioci su osim tela pronašli i automobil, saopštila je Policijska uprava Sisak-Moslava. Mesto na kom je otkriveno telo žene nalazi se u Sisačko-moslavačkoj županiji, u sastavu opštine Jasenovac.

U toku je policijska istraga i dalji rad kako bi se utvrdili detalji smrti nesrećne žene i sve okolnosti ovog događaja, dodali su u sisačkoj Poliicjskoj upravi.

Autor: Jovana Nerić

#Automobil

#Hrvatska

#Telo

#reka Sava

POVEZANE VESTI

Region

UŽAS NA GRANICI SRBIJE I HRVATSKE: Pronađeno telo u šumi - Policija zatekla ŠOK prizor

Hronika

AUTOMOBIL SLETEO U REKU, POGINUO MUŠKARAC Telo pronađeno u vozilu

Hronika

Novi detalji RANJAVANJA u Ustaničkoj ulici! Pronađene još dve osobe sa povredama

Svet

U BOLNICI GREŠKOM ZAMENILI BEBE: Majka tek kod kuće shvatila da to NIJE njena ćerka! Evo ZAŠTO je došlo do zabune!

Svet

SAMO SE SRUŠIO U ZATVORU: Čovek koji je godinama SILOVAO maloletnu pastorku UMRO u zatvoru!

Region

Užas u Sarajevu: Telo žene pronađeno u stanu, sumnja se na ubistvo