BRUTALNOST U TIRANI, BRISEL ĆUTI! Vodeni topovi i suzavac za Ramu nisu problem – gde su sad kritičari Srbije?

Ulice albanske prestonice pretvorene su u pravo bojno polje. Antivladini protesti u organizaciji opozicione Demokratske partije (PD) eskalirali su u žestok obračun sa policijom, a scene koje stižu iz Tirane nikoga ne ostavljaju ravnodušnim – osim, izgleda, zvaničnike iz Brisela.
Molotovljevi kokteli i brutalna sila
Demonstranti su u naletu besa bacali Molotovljeve koktele na zgradu Vlade, palili institucije i probijali policijske kordone. Odgovor albanskih snaga bezbednosti bio je trenutan i nemilosrdan: upotrebljeni su vodeni topovi i ogromne količine suzavca kako bi se masa rasterala.
Dok Tirana doslovno gori pod nogama policijskih čizmi, otvara se pitanje koje pogađa suštinu – zašto Brisel o ovome sramno ćuti?
Gde su nestali Picula, Prebilič i Joveva?
Ova situacija ogolila je neverovatno licemerje evropskih zvaničnika. Podsećamo, kada srpska policija maksimalno uzdržano i profesionalno obezbeđuje proteste u Beogradu, iz Brisela odmah stižu oštre kritike i zahtevi za ispitivanje "prekomerne upotrebe sile".
Danas, kada Ramina policija bez ustezanja "bije" demonstrante, evropski dušebrižnici poput Picule, Prebiliča, Joveve i Brandštaterove ostaju nemi. Umesto kritika, Albaniji se otvaraju svi klasteri, a nasilje na ulicama se ignoriše.
Dvostruki aršini kao pravilo
Ovakvo ćutanje Evropske unije jasno pokazuje da principi vladavine prava i prava na protest važe samo onda kada to odgovara političkom narativu Brisela.
Da li bi reakcija bila ista da je srpska policija primenila samo delić sile koju trenutno gledamo u Albaniji? Odgovor je jasan – Srbija bi ponovo bila na stubu srama, dok se Tirani sve toleriše.
Selektivni i politički obojeni kriterijumi EU još jednom su potvrdili da se regionom ne vlada pravdom, već čistim političkim interesom.
Autor: Dalibor Stankov