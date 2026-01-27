BRUTALNOST U TIRANI, BRISEL ĆUTI! Vodeni topovi i suzavac za Ramu nisu problem – gde su sad kritičari Srbije?

Ulice albanske prestonice pretvorene su u pravo bojno polje. Antivladini protesti u organizaciji opozicione Demokratske partije (PD) eskalirali su u žestok obračun sa policijom, a scene koje stižu iz Tirane nikoga ne ostavljaju ravnodušnim – osim, izgleda, zvaničnike iz Brisela.

Molotovljevi kokteli i brutalna sila

Demonstranti su u naletu besa bacali Molotovljeve koktele na zgradu Vlade, palili institucije i probijali policijske kordone. Odgovor albanskih snaga bezbednosti bio je trenutan i nemilosrdan: upotrebljeni su vodeni topovi i ogromne količine suzavca kako bi se masa rasterala.

Dok Tirana doslovno gori pod nogama policijskih čizmi, otvara se pitanje koje pogađa suštinu – zašto Brisel o ovome sramno ćuti?

Gde su nestali Picula, Prebilič i Joveva?

Ova situacija ogolila je neverovatno licemerje evropskih zvaničnika. Podsećamo, kada srpska policija maksimalno uzdržano i profesionalno obezbeđuje proteste u Beogradu, iz Brisela odmah stižu oštre kritike i zahtevi za ispitivanje "prekomerne upotrebe sile".

Danas, kada Ramina policija bez ustezanja "bije" demonstrante, evropski dušebrižnici poput Picule, Prebiliča, Joveve i Brandštaterove ostaju nemi. Umesto kritika, Albaniji se otvaraju svi klasteri, a nasilje na ulicama se ignoriše.

Dvostruki aršini kao pravilo

Ovakvo ćutanje Evropske unije jasno pokazuje da principi vladavine prava i prava na protest važe samo onda kada to odgovara političkom narativu Brisela.

Da li bi reakcija bila ista da je srpska policija primenila samo delić sile koju trenutno gledamo u Albaniji? Odgovor je jasan – Srbija bi ponovo bila na stubu srama, dok se Tirani sve toleriše.

Selektivni i politički obojeni kriterijumi EU još jednom su potvrdili da se regionom ne vlada pravdom, već čistim političkim interesom.

Autor: Dalibor Stankov