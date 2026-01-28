DRAMA U KOMŠILUKU: Žena nožem izbola muškarca, bore mu se za život

Policijski službenici iz Sokoca uhapsili su A.M iz tog mesta zbog sumnje da je nožem pokušala ubiti P.M, takođe iz Sokoca.

"Navedena se sumnjiči da je 27. januara u porodičnoj kući u Sokocu hladnim oružjem – nožem, nanela teške telesne povrede opasne po život licu P.M iz Sokoca", saopšteno je iz Policijske uprave Sokolac, javljaju Nezavisne.

Iz policije navode da je A.M. uhapšena zbog sumnje da je počinila krivično delo pokušaj ubistva.

Uviđaj na licu mesta izvršila je policija uz prisustvu dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo.

Povređenom je pomoć ukazana u Javnoj zdravstvenoj ustanovi "Bolnica Srbija" u Istočnom Sarajevu.

Autor: Iva Besarabić