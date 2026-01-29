AKTUELNO

Region

POSLE UVREDA SPAJIĆA: Stranka Milana Kneževića napušta Vladu Crne Gore

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: TV Pink Printscreen ||

Demokratska narodna partija (DNP) na čelu sa Milanom Kneževićem povlači se iz Vlade Crne Gore!

Razlog za takvu odluku je odbijanje premijera Milojka Spajića da Vlada inicijativu DNP prosledi Skupštini.

Zahtev je odbijen, zbog čega su ministri iz DNP Milun Zogović i Maja Vukićević napustili sednicu Vlade, a, kako su najavili, sutra će podneti ostavke.

Ta incijativa predstavlja osnovnu borbu za osnovna prava srpskog naroda u Crnoj Gori, pa se logično postavlja pitanje kako je njeno odbijanje u skladu sa evropskim vrednostima.

Potez Spajića se može smatrati uvredom, te su ministri Zogović i Vukićević, inače potpisnici inicijative, napustili sednicu.

Inicijativa se ticala dvojnog državljanstva, pitanja srpskog jezika, trobojke kao narodne zastave, kao i kompromisa po pitanju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu.

"Duboko uvereni da je Crnoj Gori potreban dijalog, a uvažavajući identitetski dualizam, očekujemo da Vlada da doprinos prevazilaženju podela“, pročitao je Zogović inicijativu dodajući da su predložili i radno telo koje bi pripremilo realizaciju inicijativa.

Međutim, Spajić je inicijativu odbio.

Autor: Iva Besarabić

#Crna Gora

#DNP

#MIlan Knežević

#Skupština

#Vlada

POVEZANE VESTI

Politika

PROTIV PRIJEMA TZV. KOSOVA U SAVET EVROPE 85 ODSTO GRAĐANA CRNE GORE! Jasna poruka Milana Kneževića, a imao je i jednu za Dritana

Politika

Stranka Milana Kneževića SUSPENDOVALA PODRŠKU VLADI CRNE GORE: Postavili USLOVE Milojku Spajiću

Politika

MINISTARKA MESAROVIĆ PRUŽILA PODRŠKU MILANU KNEŽEVIĆU: Ne možemo ostati nemi na ovakvo nasilje i uvek ćemo podržavati one koji brane volju srpskog nar

Politika

Knežević poručuje: Protiv prijema tzv. Kosova u Savet Evrope 85 odsto građana Crne Gore

Region

Odlučeno: Mandić ostaje predsednik Skupštine Crne Gore

Politika

VULIN: Parlament Crne Gore rasitnjava jasenovačku golgotu da bi opravdao Vladu!