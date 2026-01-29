POSLE UVREDA SPAJIĆA: Stranka Milana Kneževića napušta Vladu Crne Gore

Demokratska narodna partija (DNP) na čelu sa Milanom Kneževićem povlači se iz Vlade Crne Gore!

Razlog za takvu odluku je odbijanje premijera Milojka Spajića da Vlada inicijativu DNP prosledi Skupštini.

Zahtev je odbijen, zbog čega su ministri iz DNP Milun Zogović i Maja Vukićević napustili sednicu Vlade, a, kako su najavili, sutra će podneti ostavke.

Ta incijativa predstavlja osnovnu borbu za osnovna prava srpskog naroda u Crnoj Gori, pa se logično postavlja pitanje kako je njeno odbijanje u skladu sa evropskim vrednostima.

Potez Spajića se može smatrati uvredom, te su ministri Zogović i Vukićević, inače potpisnici inicijative, napustili sednicu.

Inicijativa se ticala dvojnog državljanstva, pitanja srpskog jezika, trobojke kao narodne zastave, kao i kompromisa po pitanju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu.

"Duboko uvereni da je Crnoj Gori potreban dijalog, a uvažavajući identitetski dualizam, očekujemo da Vlada da doprinos prevazilaženju podela“, pročitao je Zogović inicijativu dodajući da su predložili i radno telo koje bi pripremilo realizaciju inicijativa.

Međutim, Spajić je inicijativu odbio.

Autor: Iva Besarabić