MINISTARKA MESAROVIĆ PRUŽILA PODRŠKU MILANU KNEŽEVIĆU: Ne možemo ostati nemi na ovakvo nasilje i uvek ćemo podržavati one koji brane volju srpskog naroda i svih drugih građana Crne Gore (FOTO)

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović najoštrije je osudila nasilje nad Milanom Kneževićem, koji je danas uhapšen u Crnoj Gori.

- Najoštrije osuđujem nasilje nad Milanom Kneževićem, predsednikom Demokratske narodne partije i doslednim, hrabrim i osvedočenim borcem za prava Srba u Crnoj Gori.

Nasilno nametanje komunalnih i drugih rešenja, hapšenje predsednika opštine, nasilje nad narodnim poslanikom Kneževićem, neprihvatljivo je ponašanje državnih organa Crne Gore.

Ne možemo ostati nemi na ovakvo nasilje i uvek ćemo podržavati one koji brane volju srpskog naroda i svih drugih građana Crne Gore, od kojih se Milan Knežević istakao po neustrašivosti i nepokolebljivom integritetu. Puna podrška Milanu Kneževiću- napisala je Mesarović na Instagramu.

Autor: Jovana Nerić