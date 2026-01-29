POTRAGA U CRNOJ GORI ZA MILOŠEM MEDENICOM! Direktor policije: Nema obaveštajnih podataka da je napustio zemlju

Direktor Uprave policije (UP) Lazar Šćepanović rekao je da za sada nema obaveštajnih podataka da je Miloš Medenica, sin bivše predsednice Vrhovnog suda Vesne Medenice, napustio Crnu Goru.

On je u emisiji „Načisto“ rekao da je do sada stotine objekata pregledano. Istakao je i da je sinoć na državnoj granici bilo 150 policijskih službenika.

„Službenici UP su uspeli da za manje od 24 sata raspišu međunarodni poternicu. Ona je aktivna u centralnom birou Interpola. Nadam se da gde god da bude Miloš Medenica, službenici UP će uz podršku međunarodnih partnera biti uhapšen gde god da se nalazi, od Crne Gore do Južne Amerike“, izjavio je Šćepanović.

Naglasio je i da su stavljeni alarmi na graničnim prelazima i „pre nego što lice nakon zadnje provere nije pronađeno na stanu, što je bila jedna od preventivnih mera“.

Podsetimo, Miloš Medenica je osuđen juče na jedinstvenu kaznu od deset godina i dva meseca zatvora za stvaranje kriminalne organizacije, produženo krivično delo krijumčarenje, dva krivična dela protivzakoniti uticaj putem pomaganja, kao i za sprečavanje dokazivanja.

Policija od juče traga za njim nakon što nije zatečen na kućnoj adresi. On i njegova majka nisu juče prisustvovali izricanju presude.

Medenica je pušten iz pritvora 17. oktobra 2025. Tada mu je određen kućni pritvor. Vanraspravno sudsko veće takvu odluku donelo je nakon što je proteklo tri godine bez prvostepene presude od podizanja optužnice.

Autor: Iva Besarabić