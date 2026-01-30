Gradi se novi granični prelaz između Bugarske i Srbije, evo gde će se nalaziti i kako će raditi

Vlada Bugarske u ostavci odobrila je Nacrt sporazuma između vlada Bugarske i Srbije o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza "Kalotina 2 - Gradina 2".

Novi zajednički granični prelaz biće izgrađen u blizini postojećeg prelaza "Kalotina - Gradina" na bugarsko-srpskoj granici i namenjen je prelasku lica i putničkih vozila između dve zemlje, prenosi "BNR njuz".

Predviđeno je da prelaz bude sezonskog karaktera.

Bugarska vlada je istog dana odobrila i Nacrt sporazuma između vlada Bugarske i Turske o rešavanju pitanja u vezi sa graničnim prelazima i otvaranju novog prelaza "Kapitan Andrejevo - Kapikule - Sever".

Novi bugarsko-turski granični prelaz biće izgrađen u blizini sela Kapitan Andrejevo, u opštini Svilengrad, na teritoriji Bugarske, i sela Kapikule u provinciji Jedrene, sa turske strane, severno od postojećeg graničnog prelaza između dve zemlje.

Autor: D.Bošković