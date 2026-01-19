PREDSEDNIK BUGARSKE PODNEO OSTAVKU! Rumen Radev otkrio ko će preuzeti njegovu funkciju: Priznajem svoje greške

Predsednik Bugarske - Sutra ću podneti ostavku na mesto predsednika Republike Bugarske - rekao je Radev na vanrednom brifingu, prenose bugarske Vesti.

Radev je istakao da bugarska demokratija neće opstati ukoliko bude prepuštena, kako je rekao, "korumpiranim strukturama i ekstremistima", naglasivši da ga poverenje građana obavezuje da štiti institucije.

"Priznajem greške"

On je podsetio da je prvi put izabran za predsednika pre devet godina, a da je poverenje obnovljeno i 2021. godine, ocenivši da je tu čast i odgovornost nastojao da opravda u svim svojim postupcima.

- Pre devet godina, glasali ste za mene da služim Bugarskoj kao predsednik. Zajedno smo doživeli niz kriza, napade oligarhije i velike proteste 2020. i 2025. godine. Danas vam se poslednji put obraćam kao predsednik Bugarske. Priznajem svoje greške - rekao je Radev, prenosi bugarski Juronjuz. izjavio je danas da podnosi ostavku i dodao da će funkciju šefa države preuzeti sadašnja potpredsednica Ilijana Jotova.

Autor: S.M.