VELIKA TUGA! Preminuo srpski fudbalski trener u 54. godini!

Užasne vesti dolaze iz Bugarske. Srpski fudbalski trener Danilo Dončić iznenada jepreminuo u Sofiji u 54. godini.

Dončić je preminuo od posledica srčanog udara nakon što je poslednjih nekoliko meseci imao zdravstvenih problema. Smrt ga je zatekla u stanu u bugarskoj prestonici koji je iznajmljivao kao doskorašnji trener Lokomotive iz Sofije.

Prošle nedelje je u tom klubu završio drugi mandat, a pre toga je radio na Malti (Valeta, Sent Endrjuz, Mosta, Slijema), Kipru (Etnikos Ahna), Bahreinu (Al Najma)...

