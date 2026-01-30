Određen pritvor Aleksandri koja je mužu Predragu nožem prerezala vrat

Okružni sud u Istočnom Sarajevu odredio je jednomesečni pritvor Aleksandri M (34) iz Sokoca, osumnjičenoj za pokušaj ubistva svog supruga Predraga M. (36) kome je nožem prerezala vrat!

Zločin se dogodio 27. januara u prizemlju njihove kuće u ulici Mihajla Bjelakovića u Sokocu.

Aleksandri se na teret stavlja da je oko 18.40 časova suprugu nanijela otvorenu ranu vrata, dok je ležao na trosedu u dnevnoj sobi, usled čega je izgubio veliku količinu krvi. Nakon zločina osumnjičena je izašla iz kuće i telefonom je pozvala PS Sokolac prijavljujući šta je učinila.

Kao što je ATV pisao ona je dežurnom policajcu saopštila da je "zaklala muža", misleći da je mrtav.

Međutim, po dolasku na lice mjesta policajci su utvrdili da Predrag daje znakove života i hitno prevezen u Bolnicu "Srbija" u Istočnom Sarajevu gde je operisan. Njegovo zdravstveno stanje je trenutno stabilno i nalazi se na intezivnoj nezi na daljem praćenju i lečenju.

Iz suda je saopšteno da je pritvor određen zbog opasnosti da će boravkom na slobodi osumnjičena uticati na svedoke, te uništiti, sakriti, izmeniti dokaze ili tragove važne za krivični postupak, kao i zbog bojazni da će ponoviti ili dovršiti pokušano krivično delo.

