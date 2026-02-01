AKTUELNO

Region

Horor u Zagrebu: Muškarac strpao ženu u gepek i odvezao je u šumu, a onda...

Izvor: Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Damir Krajac ||

Zagrebačka policija uhapsila je muškarca koji je 38-godišnjakinju ugurao u gepek automobila, odvezao je u šumu i fizički napao.

Muškarca (44) terete za krivično delo protivpravnog oduzimanja slobode i telesne povrede na štetu 38-godišnje članice porodice.

"Provedenim kriminalističkim istraživanjem sumnja se da je osumnjičeni, nakon verbalnog sukoba, protivno volji oštećene, nasilno ugurao u gepek svog automobila zagrebačkih registarskih oznaka i odvezao je u šumu na području Črnomerca. Po dolasku, fizički ju je udarao po glavi i telu. Povređena je kolima hitne pomoći prevezena u Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice, gde je utvrđeno da je lakše povređena", saopštila je zagrebačka policija.

Nakon završenog kriminalističkog istraživanja, muškarac je uz krivičnu prijavu predat pritvorskom nadzorniku.

