SLUČAJ 5 TONA DROGE: Mickoski - DEO EKONOMSKE POLITIKE SDSM-a i DUI-ja, policija intenzivno radi, biće zaplenjene desetine tona droge

Premijer Makedonije Hristijan Mickoski, gostujući u vestima MRT-a, govoreći o 5 tona droge koja je završila u Srbiji, a prema srpskom tužilaštvu, poreklom je iz Makedonije, naglasio je da je ovo ozbiljan slučaj kao rezultat projekta koji je praktično bio ekonomska politika vlade SDSM-a i DUI-ja i da očekuje da će Ministarstvo unutrašnjih poslova izaći sa zaplenjenim desetinama tona droge za koju je utvrđeno da je ilegalno puštena u promet ili ilegalno skladištena.

- Ovo je ozbiljan slučaj. Ovo je projekat koji je u prošlosti vodila prethodna vlada, što je veliki deo građana i investitora dovelo u zabludu da će na taj način postati milioneri, da će sve biti drugačije, ekonomska transformacija. Ovo je praktično bila ekonomska politika vlade SDSM-a i DUI-ja. Očekujem da će Ministarstvo unutrašnjih poslova izaći sa desetinama tona, ne nekoliko tona, već desetinama tona ove vrste ilegalnih sredstava, odnosno ilegalnih supstanci, droge, u ovom slučaju marihuane, koje se trenutno nalaze u skladištima u Makedoniji ili su na neki način postojale veze između određenih pravnih lica, ne samo u zemlji, već i van zemlje, za koje je utvrđeno da su ilegalno stavljene u promet, ali i ilegalno skladištene, naglasio je Mickoski.

Nakon afere sa drogom, odnosno nakon što je u Srbiji zaplenjeno pet tona marihuane, za koju se sumnja da ju je izvezla makedonska kompanija koja je imala dozvolu za uzgoj medicinskog kanabisa, ponovo je otvoreno pitanje rada ovih kompanija i kontrole nad njihovim radom u Makedoniji.

Makedonska vlada je odgovorila koliko kompanija ukupno ima takvu dozvolu.

-Želimo da istaknemo da je u periodu od stupanja na snagu Zakona o kontroli opojnih droga i psihotropnih supstanci (objavljenog u Službenom glasniku Republike Makedonije 27.12.2017.) do 3. februara 2026. godine, Vlada donela odluke o davanju odobrenja za uzgoj kanabisa u medicinske svrhe 61 pravnom licu, odgovorila je Vlada za 24vesti.com.

Na pitanje koliko je ovih kompanija trenutno aktivno, a koliko im je oduzeta dozvola, odgovorili su:

-U Makedoniji trenutno postoje 43 pravna lica koja uzgajaju kanabis u medicinske svrhe. Vlada je (do sada) donela odluke o oduzimanju dozvola za uzgoj kanabisa u medicinske svrhe za 14 pravnih lica zbog neispunjavanja zakonskih uslova. Takođe vas obaveštavamo da je u toku postupak oduzimanja dozvola za 4 pravna lica, odgovorila je vlada.

Ivan Dragnić, jedan od srpskih državljana koji je uhapšen u velikoj policijskoj akciji u Srbiji zbog pet tona marihuane, za koju se sumnja da je uvezena iz Makedonije, ima firmu u Skoplju, odnosno suvlasnik je sa još trojicom Srba.

Reč je o kompaniji ALPHAPHARM GROUP DOO Skoplje, koja je osnovana 2023. godine, sa osnovnim kapitalom od 529.050 evra. Kompanija je registrovana za uzgoj i preradu začinskog, aromatičnog i lekovitog bilja za farmaceutsku upotrebu.

Međutim, podaci iz Centralnog registra pokazuju da kompanija nije poslovala tako dobro, jer posluje sa gubitkom. Poslednji podaci su za 2024. godinu, kada je kompanija prijavila gubitak od preko 8 miliona denara.

Postoje informacije da je 16. aprila 2024. godine u Službenom glasniku Makedonije objavljeno da je ova kompanija dobila dozvolu za uzgoj kanabisa u medicinske svrhe.

