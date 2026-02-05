POSLE SLUČAJA 5 TONA MARIHUANE U SRBIJI: MUP MAKEDONIJE POČEO SA ZAPLENOM DROGE - Kombiji i kamioni ušli u Ohis i Strumicu

Desetak kombija, pet kamiona, policijska i carinska vozila ušla su kasno danas popodne u prostorije bivše fabrike OHIS, gde je od sinoć u toku policijska operacija u vezi sa 5 tona droge zaplenjene u Srbiji.

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da, u koordinaciji sa Osnovnim javnim tužilaštvom za gonjenje organizovanog kriminala i korupcije, preduzima odgovarajuće mere i aktivnosti na lokacijama u Skoplju i Strumici zbog opojnih droga.

Ministarstvo unutrašnjih poslova će nakon završetka aktivnosti objaviti više detalja.



Pojedini mediji su izvestili da je sinoć došlo do policijske opsade nekoliko objekata u Strumici i regionu Strumice, kao i u Skoplju.



Premijer Makedonije Hristijan Mickoski večeras je gostujući u vestima MRT-a najavio da će Ministarstvo unutrašnjih poslova izaći sa zaplenjenim desetinama tona droge za koju je utvrđeno da je ilegalno puštena u promet ili ilegalno skladištena.

– Očekujem da će Ministarstvo unutrašnjih poslova izaći sa desetinama tona, ne nekoliko tona, već desetinama tona ove vrste ilegalnog novca, odnosno ilegalnih supstanci, droge, u ovom slučaju marihuane, koje se trenutno nalaze u skladištima u Makedoniji ili su, na neki način, postojale veze između određenih pravnih lica, ne samo u zemlji, već i van zemlje, za koje je utvrđeno da su ilegalno stavljene u promet, ali i ilegalno skladištene, naglasio je Mickoski gostujući u emisiji MRT vesti.

Autor: S.M.