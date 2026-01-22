TRI OSOBE UBIJENE, NAPADAČ U BEKSTVU! Velika akcija policije u Australiji, građani upozoreni da ne izlaze van

U toku je velika policijska operacija u gradu Lejk Kargeligo u Australiji nakon što su tri osobe ubijene.

Hitne službe su izašla na lice mesta u gradu u Novom Južnom Velsu nakon izveštaja o pucnjavi oko 16.40 sati po lokalnom vremenu u četvrtak.

Tri osobe - dve žene i jedan muškarac - ubijeni su, rekla je policija u saopštenju.

Još jedan muškarac je odveden u bolnicu u ozbiljnom ali stabilnom stanju.

Mediji pišu da je ubica u bekstvu i da je pobegao u vozilu koje je u vlasništvu grada.

U toku je velika potraga za njim, a građanima je rečeno da ne izlaze napolje.

"Javnost se poziva da izbegava to područje, a lokalno stanovništvo da ostane unutra", rekao je portparol policije Novog Južnog Velsa.

