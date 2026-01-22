AKTUELNO

Svet

TRI OSOBE UBIJENE, NAPADAČ U BEKSTVU! Velika akcija policije u Australiji, građani upozoreni da ne izlaze van

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Tanjug AP/Mark Baker ||

U toku je velika policijska operacija u gradu Lejk Kargeligo u Australiji nakon što su tri osobe ubijene.

Hitne službe su izašla na lice mesta u gradu u Novom Južnom Velsu nakon izveštaja o pucnjavi oko 16.40 sati po lokalnom vremenu u četvrtak.

Tri osobe - dve žene i jedan muškarac - ubijeni su, rekla je policija u saopštenju.

Još jedan muškarac je odveden u bolnicu u ozbiljnom ali stabilnom stanju.

Mediji pišu da je ubica u bekstvu i da je pobegao u vozilu koje je u vlasništvu grada.

U toku je velika potraga za njim, a građanima je rečeno da ne izlaze napolje.

"Javnost se poziva da izbegava to područje, a lokalno stanovništvo da ostane unutra", rekao je portparol policije Novog Južnog Velsa.

Autor: Jovana Nerić

#Australija

#Policija

#Pucnjava

#Ubistvo

POVEZANE VESTI

Svet

PUCNJAVA U VAŠINGTONU Ubijene dve osobe, petoro ranjeno, napadač u bekstvu

Svet

Pucnjava u Virdžiniji: Tri osobe UBIJENE, ima povređenih! Oglasila se i policija

Svet

Pucnjava u Virdžiniji, ima mrtvih: Napadač u bekstvu, možda ih ima i više, u toku velika potraga

Svet

DRAMA U HJUSTONU - Dve osobe ubijene, tri povređene u odvojenim pucnjavama

Svet

Napad nožem na Menhetnu: Tri osobe ubijene

Svet

Najmanje tri osobe povređene u požaru u soliteru, akcija gašenja u toku: Drama u Berlinu