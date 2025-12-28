AKTUELNO

Svet

Najmanje tri osobe povređene u požaru u soliteru, akcija gašenja u toku: Drama u Berlinu

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Alberto Saiz ||

Najmanje tri osobe povređene su danas u požaru koji je izbio u jednom soliteru u Berlinu.

Požar je izbio u podrumu zgrade sa 16 spratova, a zatim se proširio kroz nekoliko podrumskih skladišnih jedinica, prenosi Bild i dodaje da je gust dim stigao do drugog sprata.

U akciji gašenja požara učestvuje više od 100 pripadnika hitnih službi, a stanari su evakuisani iz zadimljene zgrade.

Nekoliko osoba je primilo medicinsku pomoć na licu mesta, a najmanje jedna osoba je prevezena u bolnicu.

Kako se navodi, vatrogasci još uvek gase požar.

pročitajte još

Težak sudar u Novom Sadu: Delovi vozila rasuti po najprometnijoj raskrsnici!

Autor: Marija Radić

#Berlin

#Drama

#Povređeni

#Požar

#Vatrogasci

#soliter

POVEZANE VESTI

Svet

Policija upala u školu, najmanje tri osobe povređene: Drama u Finskoj

Svet

U požaru poginulo najmanje 22 ljudi, mahom žena, jedna bila trudna: Tragedija u Džakarti

Svet

Najmanje tri osobe poginule u zemljotresu u Bangladešu

Svet

Veliki požar u Moskvi: Povređene tri osobe, 68 vatrogasaca učestvovalo u gašenju

Beograd

NOĆ U BEOGRADU: Četiri osobe povređene u tri udesa

Svet

DRAMA U HJUSTONU - Dve osobe ubijene, tri povređene u odvojenim pucnjavama