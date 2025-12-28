Najmanje tri osobe povređene u požaru u soliteru, akcija gašenja u toku: Drama u Berlinu

Najmanje tri osobe povređene su danas u požaru koji je izbio u jednom soliteru u Berlinu.

Požar je izbio u podrumu zgrade sa 16 spratova, a zatim se proširio kroz nekoliko podrumskih skladišnih jedinica, prenosi Bild i dodaje da je gust dim stigao do drugog sprata.

U akciji gašenja požara učestvuje više od 100 pripadnika hitnih službi, a stanari su evakuisani iz zadimljene zgrade.

Nekoliko osoba je primilo medicinsku pomoć na licu mesta, a najmanje jedna osoba je prevezena u bolnicu.

Kako se navodi, vatrogasci još uvek gase požar.

Autor: Marija Radić