Najmanje tri osobe poginule u zemljotresu u Bangladešu

Najmanje tri osobe poginule su u zemljotesu koji je pogodio jutros Bangladeš, preneo je Reuters.

Nemački istraživački centar za geonauke (GFZ) saopštio je ranije danas da je zemljotres jačine 5,7 stepeni Rihterove skale pogodio zemlju.

Potres se dogodio oko 10.30 po lokalnom vremenu, a epicentar je u oblasti Gorašal u okrugu Narisngdi, oko 25 kilometara od glavnog grada Dake. Zgrade u Daki su se tresle, zbog čega su ljudi u panici izlazili na ulice, preneli su lokalni mediji.

