Najmanje tri osobe poginule u zemljotresu u Bangladešu

Najmanje tri osobe poginule su u zemljotesu koji je pogodio jutros Bangladeš, preneo je Reuters.

🚨 EARTHQUAKE ALERT

A terrifying earthquake just shook Dhaka city and nearby regions. People rushed out of buildings in panic. More updates soon…#Bangladesh pic.twitter.com/aV4D4YoqQX — TridentX ᴵⁿᵗᵉˡ (@TridentxIN) 21. новембар 2025.

Nemački istraživački centar za geonauke (GFZ) saopštio je ranije danas da je zemljotres jačine 5,7 stepeni Rihterove skale pogodio zemlju.

🧵 1/

A magnitude 5.5 earthquake struck Bangladesh near Dhaka (27 km NNE) and Tungi (18 km ENE) on Nov 21, 2025 at 10:38 local time. #sismo



Tremors felt in Bangladesh and India. pic.twitter.com/PJ2fY3omQp — GeoTechWar (@geotechwar) 21. новембар 2025.

Potres se dogodio oko 10.30 po lokalnom vremenu, a epicentar je u oblasti Gorašal u okrugu Narisngdi, oko 25 kilometara od glavnog grada Dake. Zgrade u Daki su se tresle, zbog čega su ljudi u panici izlazili na ulice, preneli su lokalni mediji.

🚨🇧🇩 BREAKING: BANGLADESH ROCKED BY 6.0 EARTHQUAKE



A magnitude 6.0 earthquake struck Bangladesh early Friday, shaking the densely populated region around Dhaka.



The quake hit at 4:38 GMT at a depth of 36 kilometers, with its epicenter roughly 28 kilometers northeast of the… pic.twitter.com/LC1w1RrS3z — Mario Nawfal (@MarioNawfal) 21. новембар 2025.

Autor: S.M.