ZASTRAŠUJUĆI ZEMLJOTRES U AZIJI! Poginule 53 osobe, ljudi u panici bežali iz kuća - Vatrogasci traže tela ispod ruševina (VIDEO)

Najmanje 53 osobe su poginule, a 62 su povređene u zemljotresu jačine 7,1 stepeni koji je pogodio Tibet.

Oko 1.500 vatrogasaca i spasioca angažovano je u potrazi za ljudima pod ruševinama, saopštilo je kinesko Ministarstvo za upravljanje hitnim situacijama.

Američki geološki institut (USGS) naveo je da je epicentar zemljotresa bio u Tibetu, na dubini od oko 10 kilometara, dok je Kina registrovala magnitudu zemljotresa od 6,8 stepeni, preneo je AP.

Scenes of destruction and houses collapsed in Tingri, Tibet after today's earthquake measuring 6.8 on the Richter scale.



According to media, 53 people have been killed and the number could rise.



Winter conditions exacerbate the struggle. ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ pic.twitter.com/RLfGSkAQ8I