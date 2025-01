DRASTIČAN SKOK BROJA MRTVIH POSLE RAZORNOG ZEMLJOTRESA: Prognoze sve crnje, očekuje se trocifren broj žrtava

Broj žrtava koje su poginule u zemljotresu koji je jutros pogodio Tibet povećao se na 95, dok je broj povređenih 130.

Snažan zemljotres jačine 7,1 stepeni pogodio je himalajsko područje Tibeta na jugozapadu Kine.

Srušeno je više od 1.000 kuća, a ekipe tragaju za preživelima pod ruševinama i dele ćebad i ostale potrepštine pogođenima, javljaju kineski državni mediji.

Prema podacima Kineske meteorološke administracije, trenutna temperatura u toj oblasti je minus osam, ali će do večeras pasti na minus 18.

BREAKING : More than 100 people died while large numbers of people are missing and injured in Tibet region after earthquake of 7.1 magnitude hit the Himalayan belt in Nepal, Tibet & India. Prayers 🙏 pic.twitter.com/5UTzCpLxzX