Polovina Zagreba ostala bez grejanja: Ne zna se o kakvom kvaru je reč

Stanovnici gotovo polovine Zagreba jutros su ostali bez grejanja, a iz gradske toplane je saopšteno da su ekipe na terenu i da pokušavaju da otklone kvar.

Trenutno nema detaljnijih informacija o kakvom je kvaru reč, preneo je portal Index.hr.

Građani su prijavili da su radijatori hladni u sledećim delovima Zagreba: Zapruđu, Jakuševcu, Utrinama, Dugavama, Travnom, Sloboštini, Sopotu, Sigetu, Sigečici, Borovju, Cvjetnom, na Savici, Martinovki, u Dubravi.

Toplane nisu objavile zvanično saopštenje o kvaru na svom sajtu.

U ovim trenucima nije poznato kada bi snabdevanje toplotnom energijom u delovima grada koji su ostali bez nje mogla biti normalizirana.

Autor: Marija Radić