Vučić o Trojnom paktu Zagreba, Tirane i Prištine: Veoma me brine taj savez - jačaćemo našu vojsku

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da ga brine vojna saradnja Zagreba, Tirane i Prištine. Vučić ističe da zna za određene sastanke i delovanje Prištine, Zagreba i Tirane.

- Sa četiri dana zakašnjenja su izdali saopštenje o svom sastanku. Hteli su da ga drže u tajnosti, i iznenadili su se kako znamo detalje. Veoma me brine taj vojni savez, nemojte smetnuti sa uma, to nije vojno-tehnički savez, za tehničku saradnju. Ja tebi prodam ovo, ti meni ono... Na to bih rekao da nije nikakav problem. Ali ovo je vojni savez - rekao je predsednik i pojasnio:

- Vojni savez se pravi za odbranu, a odbrambeni savez za jedan dan pređe u napadački. Pa se ja pitam za koga? Kako će neko da napadne Albaniju. Što ste pravili savez, pa svi ste u NATO. Priština nije, pa se dodatno postavlja pitanje kako ste pravili savez sa njima. A mi znamo za planove Prištine, da će tražiti sisteme od SAD i Turske. Tražiće Hokaj sisteme, nisu dobili odobrenje od Amerikanaca, pojačavanje dževelina, tražiće kirpija iz Turske, imam kompletan spisak. Nastavljaju to, ali ne prave samo razmenu oružja, već pričaju i o svim mogućim pravcima napada, i mi imamo podatke o tome. Građani ne moraju da brinu, snaga srpske vojske se povećava geometrijskom progresijom. Imaćemo dodatne izdatke, kupujemo najsavremeniju opremu kakvu u Evropi jedna ili nijedna zemlja ima danas. Radimo veoma dobro, mudro i ozbiljno - rekao je on.

Autor: D.Bošković