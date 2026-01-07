AKTUELNO

'SAVEZ PRIŠTINE, TIRANE I ZAGREBA JE VOJNA ALIJANSA' Vučić o mogućim sukobima

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Vlasimir Šporčić ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stiče da do kraja njegovog mandata može se izbeći sukob.

- Zašto je pravljen savez Prištine, Tirane i Zagreba. To nije vojno-tehnički savez. To je vojni savez, vojna alijansa. Neće Bugari to lako da prihvate, reč je o ofanzivnom savezu i samo nemojte da smetnete sa uma da postoje ljudi koji maštaju da kada dođe do sukoba između dela zapda i Rusije, da je to prilika da se nekadašnji ruski savezncii budemo potpuno zgaženi i da sa nama zauvek završe. Ne mislim da je to dominantna škola i briselska, ali da li takvih ima škola - nemam nikakvih sumnja. - ističe predsednik Vučić

Autor: D.Bošković

