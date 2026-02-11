AKTUELNO

Pucnjava u Sarajevu: Osumnjičeni brzo uhvaćen

Izvor: Telegraf.rs, Foto: Avaz.ba ||

U sarajevskoj opštini Novi Grad večeras je došlo do upotrebe vatrenog oružja, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Policijskoj upravi Novi Grad u 21.30 sati prijavljeno je da je u ulici Adema Buće nepoznati muškarac upotrebio oružje, javlja Avaz.

Na teren su odmah upućeni policijski službenici koji su operativnim radom locirali i pronašli muškarca za kojeg postoji osnov sumnje da je pucao.

"Operativnim radom na terenu, policijski službenici su pronašli muškarca za kojeg postoji osnov sumnje da je upotrebio vatreno oružje i on je trenutno pod kontrolom policijskih službenika", potvrdila je za portal Avaza portparolka MUP-a Kantona Sarajevo Mersiha Novalić.

Više informacija o okolnostima događaja biće poznato nakon okončanja uviđaja i daljnje istrage.

