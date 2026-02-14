PINK PANTER UBIJEN U MOSTARU Marijo upucan kod kontejnera: Policija traga za ubicom i oružjem

U Mostaru je ubijen Marijo Dadić zvani Pink Panter, koji je više puta osuđivan zbog krađe i drugih krivičnih dela.

U mostarskom naselju Zalik, nedaleko od ambulante, ubijen je Marijo Dadić (39).

Reč je o muškarcu iz Bugojna koji živi u Mostaru, a zbog lopovskih veština prozvan je "Pink Panter".

On iza sebe ima niz osuđujućih presuda upravo zbog provalničkih krađa, ali i drugih krivičnih dela, piše "Avaz".

Muškarac je ubijen kod kontejnera koji se nalaze na parkingu, a tragovi krvi se vide na više mesta u blizini mesta nemilog događaja.

Pripadnici MUP-a HNK se i dalje nalaze na terenu.

Ubistvo se desilo jutros u 3:20 sati, a policija je dobila prijavu zaposlenih u Hitnoj medicinskoj pomoći da je muška osoba preminula.

Ubijen vatrenim oružjem

Prema informacijama sa lica mesta i dosadašnjem toku istrage, ubistvo je počinjeno vatrenim oružjem.

Međutim, to će biti utvrđeno obdukcijom koja je zakazana za danas u popodnevnim satima. Policija raspolaže određenim informacijama koje se odnose na počinioca i na tome se intenzivno radi.

