VANREDNO STANJE U SEVERNOJ MAKEDONIJI: Poplave u nekoliko regiona, u toku hitne intervencije

Centar za upravljanje krizama (CUK) Severne Makedonije saopštio je danas da su do 17 časova zabeležene poplave i izlivanja vodotokova u više regiona u zemlji, usled obimnih padavina u poslednjim satima.

U skopskoj regiji, u opštini Saraj, poplavljena su sela Buković i Semenište.

Na terenu su angažovane ekipe opštine Saraj, Vatrogasne brigade grada Skoplja, JP "Vodovod i kanalizacija" - Skoplje, kao i Direkcija za zaštitu i spasavanje, prenosi Aktivnosti su usmerene na čišćenje zahvaćenih područja i odvodnjavanje poplavljenih površina kako bi se postupno normalizovala situacija, javio je dnevni list Večer.

U kumanovskoj regiji, u opštini Lipkovo, reka Slupčanka se izlila iz korita u selu Opae, zahvatajući deo naseljenog mesta. Izlivanje je registrovano i u ataru sela Orizare, gde su poplavljene poljoprivredne površine. Za sada nije prijavljena materijalna šteta osim na obradivom zemljištu.

U tetovskoj regiji, intenzivne padavine izazvale su porast nivoa vode i probleme sa odvodnim kanalima. Prijavljena su klizišta na putnim pravcima Tetovo – Džepčište i prema selu Jeduarce.

Prvi putni pravac je zatvoren za saobraćaj, dok je drugi očišćen i ponovo otvoren. Na deonici Tetovo – Popova Šapka saobraćaj se odvija otežano, a od jutros je uvedena zabrana za teške teretne kamione i autobuse.

Za sada nema opasnosti od izlivanja većih vodotokova, a snabdevanje strujom i vodom je stabilno, navode iz CUK-a.

U gostivarskoj regiji, prijavljene su poplave u Gostivaru, Vrapčištu i Mavrovu i Roštuši, gde su poplavljene kuće, podrumi i privredni objekti.

U selu Belovište spasene su osobe zarobljene u poplavljenoj zgradi.

U Forinu je registrovano izlivanje reke Vardar sa rizikom za obližnje kuće, zbog čega je angažovana mehanizacija za čišćenje korita reke. CUK ističe da se neke od intervencija odvijaju u teškim uslovima zbog ograničenih tehničkih sredstava.

U selu Forino došlo je do izlivanja reke Vardar, koja je zahvatila poljoprivredne površine, dok postoji rizik za objekte u blizini mosta prema selu Tumčevište. Angažovana je mehanizacija za čišćenje rečnog korita.

U Ohridu je situacija stabilna i nema izveštaja o poplavama.

Nasuprot tome, u Kičevu je, nakon izlivanja reke Zajaške, poplavljeno nekoliko kuća i dvorišta, a starija lica, invalidi i deca evakuisani su iz poplavljenih objekata.

Uprava za vanredne situacije naglašava da se stanje kontinuirano prati u koordinaciji sa nadležnim institucijama i da će javnost biti blagovremeno obaveštena o daljem razvoju situacije.

Autor: S.M.