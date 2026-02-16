PREVARA U HRVATSKOJ! Lažna tetka hitno tražila pare, devojka ostala bez novca

Devojka je putem mobilne aplikacije primila poruku od osobe koja se predstavila kao njena tetka i navela da joj je hitno potrebna finansijska pomoć.

Dvadesetjednogodišnja devojka iz Hrvatske postala je žrtva internet prevare nakon što je putem mobilne aplikacije primila poruku od nepoznate osobe koja se lažno predstavila kao njena tetka i zatražila novac.

Slučaj je prijavljen policiji u petak, 13. februara, saopštila je Policija Republike Hrvatske.

Mislila da pomaže članu porodice

Prema informacijama iz prijave, prevara se dogodila 6. januara. Devojka je putem mobilne aplikacije primila poruku od osobe koja se predstavila kao njena tetka i navela da joj je hitno potrebna finansijska pomoć.

U poruci je dostavljen i link za uplatu novca. Verujući da pomaže bliskoj osobi, dvadesetjednogodišnjakinja je izvršila transakciju. Tek nakon toga kontaktirala je svoju pravu tetku i shvatila da je prevarena.

U toku kriminalistička istraga

Policija sprovodi dalju istragu s ciljem utvrđivanja identiteta počinioca. Nakon prikupljanja svih relevantnih informacija, krivična prijava biće prosleđena nadležnom državnom tužilaštvu.

Apel građanima na dodatni oprez

Iz policije su ponovo upozorili građane da budu posebno oprezni prilikom komunikacije putem mobilnih aplikacija i društvenih mreža, naročito kada poruke sadrže zahteve za novčanu pomoć.

Građanima se savetuje da, pre bilo kakve uplate, obavezno telefonski ili lično provere sa članom porodice ili prijateljem da li je zahtev zaista autentičan. Posebno treba izbegavati klik na sumnjive linkove i deljenje ličnih ili bankovnih podataka nepoznatim osobama.

Policija podseća da su ovakve prevare sve učestalije i da prevaranti često računaju na emocije i osećaj hitnosti kako bi naveli žrtve na brzu i nepromišljenu reakciju.



Autor: Jovana Nerić