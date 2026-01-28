ŠTA ĆE BITI SA VENECUELOM: Rubio pred Senatom, došlo do incidenta (VIDEO)

Državni sekretar SAD tvrdi da se Venecuela suočavala sa ozbiljnim budžetskim problemima i da joj je bila potrebna hitna finansijska pomoć za svakodnevno funkcionisanje države, uključujući isplate policiji, radnicima u komunalnim službama.

Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marko Rubio izjavio je danas da je administracija predsednika Donalda Trampa uspostavila "kratkoročni mehanizam" za finansiranje ključnih usluga venecuelanske vlade, poput policije i komunalnih službi dodajući da se privremena vlada Venecuele obavezala da će lekove i opremu nabavljati "direktno iz SAD".

Rubio je, na svedočenju pred Odborom za spoljne odnose američkog Senata, rekao da se Venecuela suočavala sa ozbiljnim budžetskim problemima i da joj je bila potrebna hitna finansijska pomoć za svakodnevno funkcionisanje države, uključujući isplate policiji, radnicima u komunalnim službama i druge osnovne aktivnosti, prenosi Si-En-En.

Naveo je da sredstva koja se koriste u te svrhe potiču od sankcionisane venecuelanske nafte koja se prodaje po tržišnim cenama.

Kako je objasnio, reč je o mehanizmu kojim se kratkoročno odgovara na potrebe građana Venecuele, kroz mesečno podnošenje budžeta sa jasno definisanim stavkama koje je potrebno finansirati.

On je dodao da je američka strana unapred precizirala na šta ta sredstva ne mogu da se koriste, navodeći da je u tom procesu postojala dobra saradnja.



Rubio je tokom saslušanja odstupio od unapred pripremljenog izlaganja, uključujući i deo koji se odnosio na pretnju upotrebom sile radi obezbeđivanja saradnje privremene vlade. Prema njegovim rečima, izostanak masovne migracije i građanskog rata u Venecueli delimično je rezultat "direktne, iskrene i poštovanja dostojne komunikacije" sa akterima koji trenutno kontrolišu ključne državne strukture, uključujući organe reda i administraciju.

On je rekao da neće biti američkog vojnog prisustva u Venecueli osim marinaca koji obezbeđuju ambasadu. Naglasio je i da SAD "nisu spremne da preduzmu, niti nameravaju ili očekuju da moraju da preduzmu bilo kakvu vojnu akciju u Venecueli u bilo kom trenutku".

Izlaganje Marka Rubija nakratko je prekinuto na samom početku, jer ga je jedan demonstrant iz galerije za posetioce ometao.

🚨URGENTE | Marco Rubio pasó pena tras haber sido interrumpido durante su exposición en la audiencia sobre Venezuela por Manifestante que le gritó fuertemente "manos fuera de Venezuela" 🔥#BringThemBack #FreeMaduroAndCilia

pic.twitter.com/dXxP5iiNnL — Yoha Diaz 🌹 (@Diaznanyo) 28. јануар 2026.

Muškarac je ustao držeći transparent sa porukom "Ruke dalje od Venecuele", u trenutku kada je Rubio započinjao uvodno obraćanje, prenosi KTAL Njuz, podružnica En-Bi-Si Njuza.

Pripadnici policije Kapitola brzo su ga priveli i udaljili iz sale.

- Znate proceduru, pravo u zatvor - poručio je demonstrantu predsedavajući odbora, republikanski senator Džim Riš.

Riš je potom uputio oštro upozorenje svima koji bi eventualno pokušali da prekinu saslušanje. Rubio je nakon incidenta kratko prokomentarisao da očekuje da bi moglo biti još sličnih pokušaja ometanja.

Inače, Rubio svedoči u trenutku pojačanih političkih tenzija u Kongresu SAD oko američke politike prema Venecueli, nakon što je Bela kuća izvršila pritisak na pojedine republikanske senatore da odustanu od podrške demokratskoj inicijativi za ograničavanje daljih vojnih akcija SAD.

Autor: S.M.