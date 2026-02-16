AKTUELNO

UHAPŠENA VESNA BRATIĆ Bivša crnogorska ministarka pod istragom Specijalnog državnog tužilaštva: Smenila skoro SVE DIREKTORE škola

Bivša crnogorska ministarka prosvete, nauke, kulture i sporta Vesna Bratić uhapšena je u istrazi Specijalnog državnog tužilaštva.

Bratić je uhapšena u odvojenoj istrazi SDT-a, koja nema veze sa jutrošnjim hapšenjem bivšeg direktora Uprave za imovinu Blaža Šaranovića.

Vesna Bratić je izabrana za ministarku prosvete, nauke, kulture i sporta u Vladi premijera Zdravka Krivokapića.

U prvoj polovini mandata smenila je gotovo sve direktore škola u Crnoj Gori.

Dok je opozicija na čelu sa Demokratskom partijom socijalista tvrdila da su smene politički revanšizam, Bratić je razrešenja u prosveti pravdala depolitizacijom školstva, tvrdeći da je deo smenjenih direktora „zloupotrebio obrazovne ustanove u političke svrhe“.

Opozicija je optuživala Vesnu Bratić da je na mesta smenjenih direktora postavila sebi ideološki bliske kadrove.

