Očuh tukao dečaka (3) do smrti metlom i đubravnikom, majka gledala! HOROR U SRPSKOM KOMŠILUKU

Dečak (3) brutalno je ubijen u jednom selu u rumunskoj Tulči, a za zločin se sumnjiči njegov očuh (25).

Dečaka je, prema navodima, očuh tukao od smrti, nakon što se posvađao sa svojom partnerkom, dečakovom majkom, koja čeka drugo dete.

Žena je zadržana zbog saučesništva u ubistvu, jer nije ni prstom mrdnula da odbrani svoje dete. Štaviše, smrt sina skrivala je dva dana, sve dok komšije nisu pozvale policiju.

Istraga je otkrila scenario koji je teško zamisliti. U četvrtak uveče, vidno pijan, osumnjičeni je počeo da se svađa sa svojom partnerkom, majom dečaka. Uplašen raspravom odraslih, dečak je počeo da plače, a 25-godišnjak je pokušao da ga ućutka. Navodno ga je više puta udario, uključujući i đubrovnikom i metlom. Na kraju je, navodno, pokušao da mu potopi glavu pod vodu.

Trogodišnje dete je potom tukao sve dok mališan nije prestao da diše. Dva dana su boravili sa telom preminulog mališana, sve dok komšije nisu pozvale policiju. Ako budu proglašeni krivim, oboje rizikuju kaznu do 25 godina zatvora.

Otac osumnjičenog za ubistvo bio je prvi koji je shvatio šta se dogodilo.

"Ujutru kada sam ušao, našao sam dete mrtvo", rekao je otac osumnjičenog.

Zločin je ostao skriven još jedan dan, dok komšije nisu pozvale policiju. Muškarac je zadržan 24 sata zbog teškog ubistva. Majka deteta takođe je zadržana, zbog saučesništva. Danas bi sudije trebalo da odluče da li će im odrediti pritvor.

Majka ubijenog deteta je trudna. Komšije kažu da su se u kući, koju su njih troje dobili od drugih meštana jer nisu imali gde da žive, svađe stalno ponavljale.

Autor: S.M.