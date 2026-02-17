AKTUELNO

Region

UČENIK NAPRAVIO SPISAK DECE KOJE ŽELI DA UBIJE U ŠKOLI U SREBRENICI? Niko ga zasad nije video, policija obaveštena!

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Armin Durgut ||

Roditelji učenika osmog razreda upoznati su o slučaju sa ciljem upozorenja i sprečavanja nasilja, odnosno smirivanja situacije

U Prvoj osnovnoj školi u Srebrenici preduzete su sve zakonske mere radi zaštite učenika nakon prijave da navodno postoji spisak đaka koje jedan učenik navodno planira da ubije, izjavila je za Srnu direktorka škole Snežana Jandrić.

Podneta je prijava o navodnom spisku učenika, nadležni proveravaju navode, a o slučaju je obavešteno i Ministarstvo. Održan je roditeljski sastanak, mada nema potvrde da spisak zaista postoji.

Direktorka je navela da radi zaštite maloletnog lica ne može iznositi detalje o slučaju navodnog spiska koji, kako je rekla, niko nije video, već je jedna devojčica to prijavila odeljenjskom starešini. Prema njenim rečima, ni odeljenjski starešina nije video spisak, ali je obavestio kolektiv, pa su preduzete mere da se spreči vršnjačko nasilje.

Preduzete sve zakonske mere

"Preduzeli smo sve zakonske mere u saradnji sa nadležnim institucijama radi zaštite i bezbednosti učenika, a upoznali smo i Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske o ovom slučaju", istakla je Jandrićeva.

Ona je naglasila da je danas održan i roditeljski sastanak na kojem su bili i roditelji učenika osmog razreda, da su svi upoznati o slučaju sa ciljem upozorenja i sprečavanja nasilja, odnosno smirivanja situacije.

Iz Policijske uprave Zvornik ranije je rečeno da u ovoj upravi rade na primljenoj prijavi Prve osnovne škole u Srebrenici, te da je za dalje informacije nadležno Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini.

Srna nezvanično saznaje da su svi učenici navedene škole u vezi sa ovim slučajem bošnjačke nacionalnosti, pa se ne može govoriti o incidentu zasnovanom na nacionalnoj osnovi.

Autor: D.Bošković

#Policija

#deca

#obavestenje

#srebrenic

#učenik

POVEZANE VESTI

Region

Dečak (14) napravio spisak drugara iz razreda koje želi da ubije: Užas u Srebrenici

Hronika

Učenik iz Ribnikara NEGIRAO DA JE NOŽ NJEGOV i ne zna odakle je - Majka tvrdi da nije iz njihove kuće

Region

JEZIVO! Učenica osnovne škole sastavila SPISAK DECE iz razreda koje navodno namerava da UBIJE - Policija odmah reagovala

Hronika

Panika u školi u Čačku: Učenik doneo nož, deca i roditelji uplašeni - odmah obaveštena i policija

Društvo

Evo kako da podnesete prigovore: Danas roditelji mogu da ulože žalbe na rezultate male mature!

Domaći

ŠOK OBRT U ODNOSU KRISTINE I KRISTIJANA: Nakon vesti da ga je bivša tužila zbog pretnji, doneli ovu odluku